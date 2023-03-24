Португалія фінансово допоможе розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Португалія надасть фінансову допомогу щодо пошуку доказів воєнних злочинів в Україні, а також може направити експертів зі свого основного підрозділу з розслідування кримінальних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства юстиції Португалія, яку приводить видання Euractiv.

Країна оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 000 євро для підтримки міжнародного збору судово-медичних доказів на території України, але інші форми співпраці також розглядаються.

"Що стосується підтримки розслідувань МКС воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочину агресії, Португалія вже відправила національного експерта судової поліції з відрядженням та зробила авансовий платіж національного внеску до суду на запит прокуратури", - йдеться у заяві.

Також уряд Португалії вивчає можливість надсилання експертів з Національного інституту судової медицини та криміналістики для приєднання до бригад судово-медичних експертів на місцях на ротаційній основі.