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Офис генпрокурора выписал премию прокурору в деле Шеремета

Новости » Политика     10.02.2020 - 17:33
Офис генпрокурора выписал премию прокурору в деле Шеремета
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Прокурор Зузак представляет обвинение в деле Шеремета

Прокурору Сергею Зузаку, который представляет обвинение в деле об убийстве Павла Шеремета, выписали премию. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

Отметим, государственное обвинение в судах представляет исключительно прокурор Зузак. Офис генпрокурора в ответе на запрос сообщил, что его включили в группу прокуроров 21 декабря. За этот период Зузак успел получить премию, но Офис генпрокурора отказался указать, в каком именно объеме.

"За указанный период премирование…Зузака С.А. осуществлялось в среднеопределенном размере, так же как и других сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и Офиса Генерального прокурора", - говорится в ответе на запрос.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Тени сомнений: что происходит в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция допросила юриста Андрея Портнова по делу об убийстве Шеремета. Допрос провели по поводу опубликованных аудиозаписей переговоров подозреваемых с сотрудниками СБУ.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка также заявлял, что для передачи в суд дела Шеремета недостаточно доказательств.

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