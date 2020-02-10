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Офіс генпрокурора виписав премію прокурору в справі Шеремета

Новини » Політика     10.02.2020 - 17:33
Офіс генпрокурора виписав премію прокурору в справі Шеремета
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Прокурор Зузак представляє обвинувачення у справі Шеремета

Прокурору Сергію Зузаку, який представляє обвинувачення у справі про вбивство Павла Шеремета, виписали премію. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.

Зазначимо, державне обвинувачення в судах представляє виключно прокурор Зузак. Офіс генпрокурора у відповіді на запит повідомив, що його включили до групи прокурорів 21 грудня. За цей період Зузак встиг отримати премію, але Офіс генпрокурора відмовився вказати, в якому саме обсязі.

"За вказаний період преміювання...Зузака С. А. здійснювалося в середтьовизначеному розмірі, так само як і інших працівників Генеральної прокуратури України та Офісу Генерального прокурора", - йдеться у відповіді на запит.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Тіні сумнівів: що відбувається у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція допитала юриста Андрія Портнова у справі про вбивство Шеремета. Допит провели з приводу опублікованих аудіозаписів переговорів підозрюваних зі співробітниками СБУ.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка також заявляв, що для передачі до суду справи Шеремета недостатньо доказів.

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