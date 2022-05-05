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Офис Генпрокурора выдвинул подозрения российским чиновникам. В списке - Шойгу, Володин, Золотов

Фото: Минобороны РФ facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Офис генпрокурора Украины опубликовал подозрения министру обороны России Сергею Шойгу, руководителю Росгвардии Виктору Золотову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и другим российским чиновникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Шойгу инкриминируется ч. 2 ст. 110 УКУ (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины).

Также ОГП опубликовал подозрения председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щоголеву, директору ФСБ Александру Бортникову.

В тексте подозрений этих российских чиновников говорится о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 УК.

Кроме того, предыдущего российского президента Дмитрия Медведева вызвали для допроса в офис генпрокурора 16-18 мая.

Напомним, Министерство иностранных дел поддержало инициативу по созданию специального трибунала для наказание руководства РФ за ее агрессию против Украины. Его создаст коалиция государств, а Украина в это время будет заниматься сбором доказательств преступлений.

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