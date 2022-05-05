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Офіс Генпрокурора висунув підозри російським чиновникам. У списку - Шойгу, Володін, Золотов

Фото: Міноборони РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Офіс генпрокурора України опублікував підозри міністру оборони Росії Сергію Шойгу, керівнику Росгвардії Віктору Золотову, спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну та іншим російським чиновникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Шойгу інкримінується ч. 2 ст. 110 ККУ (публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і держкордону України).

Також ОГП опублікував підозри голові Ради Федерацій РФ Валентині Матвієнко, міністру внутрішніх справ РФ Володимиру Колокольцеву, директору служби зовнішньої розвідки РФ Сергію Наришкіну, представнику президента РФ в Центральному федеральному окрузі Ігорю Щоголеву, директору ФСБ Олександру Бортнікову.

У тексті підозр цих російських чиновників йдеться про правопорушення передбачене ч. 2 ст. 110 ККУ.

Крім того, попереднього російського президента Дмитра Медведєва викликали для допиту до офісу генпрокурора 16-18 травня.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва РФ за її агресію проти України. Його створить коаліція держав, а Україна в цей час займатиметься збором доказів злочинів.

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