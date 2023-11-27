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Експерт оцінив, чи може Іран передати балістичні ракети Росії

Київ, Понеділок 27 листопада 2023 18:54
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Експерт оцінив, чи може Іран передати балістичні ракети Росії Фото: експерт оцінив, чи може Іран передати балістичні ракети Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Валерій Романенко

Передбачити передачу іранських балістичних ракет Росії поки що складно. Але сигналів про такі постачання немає.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко.

За його словами, поки що немає ознак того, що Іран незабаром почне передачу Росії балістичних ракет, але "загрози є завжди, якщо щось є у Ірану, а Росія може за це щось запропонувати".

Він нагадав, що іранці зараз проходять навчання на тренувальних літаках Як-130, а Росія може передати їм пізніше винищувачі Су-35, від яких відмовився Египет.

"Тегеран не багатий на валюту, іранці платять неохоче, постачають Росії дрони та снаряди. Можливо, обійдеться без ракет, але, звичайно, потрібно ретельно стежити та вивчати залишки", - додав Романенко.

Що передувало

Нагадаємо, ще тиждень тому представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі розповів про те, що Іран готується передати Росії свої балістичні ракети.

Їх можуть поставити для того, щоб країна-агресор використовувала таке озброєння для війни в Україні.

На тлі цього Кірбі заявив про стурбованість Сполучених Штатів Америки.

Більш детально про можливу передачу іранської балістики Росії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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