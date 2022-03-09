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Офис генпрокурора возбудил дело о смерти полицейского во время эвакуации из Демидова

Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты убили полицейского Киевской области сержант Алексей Пономаренко во время обстрела людей, которые эвакуировались из Демидова. Офис генерального прокурора возбудил дело.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"9 марта 2022 года, во время эвакуации мирного населения, вблизи села Лютеж Вышгородского района в вооруженные силы Российской Федерации открыли огонь по людям. В результате вражеской атаки убит старший сержант полиции Киевщины, который помогал эвакуировать людей. Еще два человека, среди которых правоохранитель - ранены", - пишет пресс-служба.

Вышгородская окружная прокуратура начала досудебное расследование относительно нарушения законов и обычаев войны. Принимаются все меры для документирования военных преступлений оккупантов с целью привлечения виновных к ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате обстрела во время эвакуации из Демидова, погиб полицейский Киевской области сержант Алексей Пономаренко.

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