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Офіс генпрокурора порушив справу щодо смерті поліцейського під час евакуації з Демидова

Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вбили поліцейського Київської області сержант Олексій Пономаренко під час обстрілу людей, які евакуювалися з Демидова. Офіс генерального прокурора порушив справу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"9 березня 2022 року, під час евакуації мирного населення, поблизу села Лютіж Вишгородського району збройні сили Російської Федерації відкрили вогонь по людях. Внаслідок ворожої атаки вбито старшого сержанта поліції Київщини, який допомагав евакуювати людей. Ще двоє осіб, серед яких правоохоронець - поранено",- пише пресслужба.

Вишгородська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення законів й звичаїв війни. Вживаються усі заходи для документування військових злочинів окупантів з метою притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок обстрілу, під час евакуації з Демидова, загинув поліцейський Київської області сержант Олексій Пономаренко.

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