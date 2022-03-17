Офис Генпрокурора сообщил о подозрении семи ректорам вузов России

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении семерым ректорам высших учебных заведений России. В частности, их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Среди подозреваемых руководители:

Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова;

Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова;

Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова;

Башкирского государственного медицинского университета;

Тверского государственного медицинского университета;

Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова;

медицинского института "Российского университета дружбы народов".

Также 4 марта 2022 года на официальном сайте Российского союза ректоров обнародовали обращение почти 300 руководителей высших учебных заведений в поддержку войны в Украине.

Кроме того, аналогичные публичные призывы к продолжению преступных действий армии агрессора были размещены и на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.