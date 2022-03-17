Офис Генпрокурора сообщил о подозрении семи ректорам вузов России

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении семерым ректорам высших учебных заведений России. В частности, их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Среди подозреваемых руководители:
Также 4 марта 2022 года на официальном сайте Российского союза ректоров обнародовали обращение почти 300 руководителей высших учебных заведений в поддержку войны в Украине.
Кроме того, аналогичные публичные призывы к продолжению преступных действий армии агрессора были размещены и на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.
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