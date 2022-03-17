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Офис Генпрокурора сообщил о подозрении семи ректорам вузов России

семи российским ректорам вузов сообщили о подозрении (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении семерым ректорам высших учебных заведений России. В частности, их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Среди подозреваемых руководители:

  • Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова;
  • Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова;
  • Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова;
  • Башкирского государственного медицинского университета;
  • Тверского государственного медицинского университета;
  • Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова;
  • медицинского института "Российского университета дружбы народов".

Также 4 марта 2022 года на официальном сайте Российского союза ректоров обнародовали обращение почти 300 руководителей высших учебных заведений в поддержку войны в Украине.

Кроме того, аналогичные публичные призывы к продолжению преступных действий армии агрессора были размещены и на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.

Ранее мы сообщали, что российского пропагандиста Соловьева объявят в международный розыск.

Также мы писали, что украинская прокуратура взялась за гендиректора "Роскосмоса".

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