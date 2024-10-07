Офіс генпрокурора просить про арешт голови Хмельницької МСЕК

Офіс генерального прокурора проситиме про арешт керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. В якості альтернативи - застава у розмірі 500 млн гривень.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець.
"Офіс Генпрокурор сьогодні вніс до Печерського райсуду столиці клопотання про обрання керівниці МСЕК запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У якості альтернативі прокурор проситиме застосувати заставу у розмірі 500 млн гривень", - розповіла Максимець.
3 та 4 жовтня правоохоронці провели обшуки в рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Обшуки відбулися у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці МСЕК та її близьких родичів.
Під час обшуків:
Гроші у помешканнях були виявлені майже в кожному куточку квартири.
У тому ж числі було виявлено й те, що родина чиновниці має:
5 жовтня Крупу було затримано, а також оголошено підозру.
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