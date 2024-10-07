Офис генпрокурора просит об аресте главы Хмельницкой МСЭК

Офис генерального прокурора будет просить об аресте руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. В качестве альтернативы - залог в размере 500 млн гривен.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.
"Офис Генпрокурор сегодня внес в Печерский райсуд столицы ходатайство об избрании руководительнице МСЭК меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы прокурор будет просить применить залог в размере 500 млн гривен", - рассказала Максимец.
3 и 4 октября правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Обыски прошли в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы МСЭК и ее близких родственников.
Во время обысков:
В частности деньги в помещениях были обнаружены почти в каждом уголке квартиры.
В том же числе было обнаружено и то, что семья чиновницы имеет:
5 октября Крупа была задержана. Также ей объявили подозрение.
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