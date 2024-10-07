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Офис генпрокурора просит об аресте главы Хмельницкой МСЭК

Фото: Татьяна Крупа, руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (adm-km.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Офис генерального прокурора будет просить об аресте руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. В качестве альтернативы - залог в размере 500 млн гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.

"Офис Генпрокурор сегодня внес в Печерский райсуд столицы ходатайство об избрании руководительнице МСЭК меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы прокурор будет просить применить залог в размере 500 млн гривен", - рассказала Максимец. 

Что предшествовало

3 и 4 октября правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Обыски прошли в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы МСЭК и ее близких родственников.

Во время обысков: 

  • в рабочем кабинете Крупы обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы и списки уклонистов;
  • в помещениях Крупы ее родственников нашли почти 5,24 миллиона долларов, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, а также брендовые украшения и драгоценности.

В частности деньги в помещениях были обнаружены почти в каждом уголке квартиры. 

В том же числе было обнаружено и то, что семья чиновницы имеет: 

  • 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве;
  • 9 элитных автомобилей; 
  • корпоративные права на 48 миллионов гривен;
  • гостинично-ресторанный комплекс на почти 3 тысячи квадратных метров в Хмельницком; 
  • недвижимость за рубежом; 
  • 2,3 млн долларов на валютных счетах.  

5 октября Крупа была задержана. Также ей объявили подозрение.

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