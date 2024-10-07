Офис генпрокурора просит об аресте главы Хмельницкой МСЭК

"Офис Генпрокурор сегодня внес в Печерский райсуд столицы ходатайство об избрании руководительнице МСЭК меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы прокурор будет просить применить залог в размере 500 млн гривен", - рассказала Максимец.

Что предшествовало

3 и 4 октября правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Обыски прошли в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы МСЭК и ее близких родственников.

Во время обысков:

в рабочем кабинете Крупы обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы и списки уклонистов;

в помещениях Крупы ее родственников нашли почти 5,24 миллиона долларов, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, а также брендовые украшения и драгоценности.

В частности деньги в помещениях были обнаружены почти в каждом уголке квартиры.

В том же числе было обнаружено и то, что семья чиновницы имеет:

30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве;

9 элитных автомобилей;

корпоративные права на 48 миллионов гривен;

гостинично-ресторанный комплекс на почти 3 тысячи квадратных метров в Хмельницком;

недвижимость за рубежом;

2,3 млн долларов на валютных счетах.

5 октября Крупа была задержана. Также ей объявили подозрение.