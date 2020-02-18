Офис генпрокурора открыл дело из-за наступления на Донбассе

Офис генерального прокурора открыл уголовное дело из-за сегодняшнего наступления боевиков на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса.

Сообщается, что по факту обстрелов подразделений ООС в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство. Обстрелы квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и создание незаконных вооруженных формирований.

По данным следствия, боевики вели обстрелы из запрещенного минского соглашениями вооружения. Под огневым прикрытием противник перешел к активному наступлению и предпринял попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие этого один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.

Досудебное расследование в уголовном производстве будет проводить СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Эстония на Совбезе ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе.

По данным украинской стороны, после 05:00 боевики открыли артиллерийский огонь по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ. После обстрела штурмовые группы противника попытались атаковать наблюдательные посты по трем направлениям. Нападение штурмовых групп было подавлено, после чего завязался бой на одном из наблюдательных постов 72-й бригады.