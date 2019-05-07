Заместителя гендиректора "Киевзеленстроя" подозревают в присвоении госсредств

Иллюстративное фото (kievzelenbud com)

Средства выделялись на замену забора вокруг зеленой зоны на одной из улиц в Шевченковском районе

В Киеве одному из заместителей руководителя КО "Киевзеленстрой" сообщено о подозрении в присвоении государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Отмечается, что средства выделялись на замену забора вокруг зеленой зоны на одной из улиц в Шевченковском районе. Во время следствия правоохранители установили, что к преступной деятельности причастны один из заместителей руководителя КО "Киевзеленстрой", специалист отдела технического надзора коммунального предприятия и директор подконтрольного общества.

"С целью проведения работ по замене ограждения были проведены конкурсные торги. Победителем признано подконтрольное предприятие, которое, в свою очередь, привлекло субподрядчика для изготовления и установки новой ограды", - говорится в сообщении.

В дальнейшем на основании актов выполненных работ предприятие получило на счета 1,1 млн гривен. Однако, несмотря на то, что в документах указывались сведения о проведении работ в полном объеме, фактически они не были сделаны. Кроме того, субподрядчик не получил оплаты за изготовление ограды.

В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Одному из заместителей гендиректора КО "Киевзеленстрой" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, ранее ГПУ сообщила об объявлении подозрения трем должностным лицам коммунальной корпорации "Киевавтодор", которые могут быть причастны к хищению более 8 млн гривен госсредств.