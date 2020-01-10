Офис генпрокурора обратился к партнерам за данными о аварии самолета МАУ в Иране

Украина обратилась к иностранным партнерам с просьбой предоставить информацию об аварии украинского самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Как заявили в Офисе генпрокурора, украинская сторона находится на круглосуточной связи со специалистами на месте крушения самолета МАУ в Тегеране. Также в Офисе генпрокурора просят иностранных партнеров предоставить всю возможную информацию о катастрофе.

"На данный момент принимаются все меры для расследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности Офис генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сейчас принимаются меры для организации совместной рабочей группы следователей государств, граждане которых стали жертвами авиакатастрофы, по расследованию причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные о авиакатастрофе украинского самолета в Иране. Полученные данные будут в ближайшее время обработаны украинскими специалистами.

Также РБК-Украина писало, что разведывательный спутник США зафиксировал тепловые пятна двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета МАУ. Американская разведка убеждена, что иранский радар распознал украинский самолет как цель, после чего по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух".