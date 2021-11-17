Офис генпрокурора назвал имена 10 подозреваемых по делу Майдана

Офис генерального прокурора раскрыл имена подозреваемых по делу Майдана. Их обвиняют в подавлении акций протеста, что привело к жертвам среди митингующих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
По словам Венедиктовой, в списке подозреваемых отмечаются:
Генеральный прокурор отметила, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти.
"Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", - добавила Венедиктова.