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Офіс генпрокурора назвав імена 10 підозрюваних по справі Майдану

Автор: Сергій Пишкін

Офіс генерального прокурора розкрив імена підозрюваних по справі Майдану. Їх звинувачують в придушенні акцій протесту, що призвело до жертв серед мітингувальників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

За словами Венедіктової, в списку підозрюваних :

  • четвертий президент України Віктор Янукович;
  • міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;
  • заступник голови МВС Віктор Ратушняк;
  • начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан;
  • командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк;
  • командир "Беркута" в Києві Сергій Кусюк;
  • начальник міліції громадської безпеки у Києві Петр Федчук;
  • міністр оборони України Павло Лебедєв;
  • голова СБУ Олександр Якименко;
  • заступник голови СБУ Володимир Тоцький.

Генеральний прокурор відзначила, що підозрювані вдалися до придушення акції протесту з метою утримання влади.

"Їх дії призвели до масових жертв серед мітингувальників. Вбито 67 учасників акції, 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних та 132 працівники правоохоронних органів", - додала Венедіктова.

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