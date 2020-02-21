ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт против экс-следователя по делам Майдана

Новости » Политика     21.02.2020 - 16:13
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт против экс-следователя по делам Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек

В пятницу, 21 февраля, Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в городе Киеве из-за противоправного преследования участников Революции Достоинства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший милиционер, вероятно, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями и прокурорами, 19 февраля 2014 года незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в центре Киева.

"На основании ходатайств указанного следователя, при отсутствии каких-либо доказательств, обосновывающих сообщенную этим лицам подозрение, следователи судьи Днепровского райсуда Киева двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Бывшему следователю инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) УК Украины.

Напомним, в Офисе генпрокурора создали Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Кроме того, Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.

В Житомирской обл. разоблачили хищения песка на более чем 13 млн гривен Офис генпрокурора начал подготовку к созданию института ювенальной юстиции
Новости Украины ГПУМайданследователи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь