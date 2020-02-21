Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт против экс-следователя по делам Майдана

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек

В пятницу, 21 февраля, Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в городе Киеве из-за противоправного преследования участников Революции Достоинства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший милиционер, вероятно, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями и прокурорами, 19 февраля 2014 года незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в центре Киева.

"На основании ходатайств указанного следователя, при отсутствии каких-либо доказательств, обосновывающих сообщенную этим лицам подозрение, следователи судьи Днепровского райсуда Киева двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Бывшему следователю инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) УК Украины.

Напомним, в Офисе генпрокурора создали Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Кроме того, Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.