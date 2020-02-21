Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт проти екс-слідчого по справах Майдану

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Колишній міліціонер незаконно затримав і притягнув до кримінальної відповідальності завідомо невинуватих чотирьох осіб

У п'ятницю, 21 лютого, Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України в місті Києві за протиправного переслідування учасників Революції Гідності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній міліціонер, ймовірно, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками й прокурорами, 19 лютого 2014 року незаконно затримав і притягнув до кримінальної відповідальності завідомо невинуватих чотирьох осіб за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 в центрі Києва.

"На підставі клопотань зазначеного слідчого, при відсутності будь-яких доказів, що обґрунтовують повідомлену цим особам підозра, слідчі судді Дніпровського райсуду Києва двом з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Колишньому слідчому інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) і ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) КК України.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєних на Майдані у 2013-2014 роках.

Крім того, Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголеву.