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Офис генпрокурора активизирует расследование о хищении предприятий космической отрасли

Новости » Общество     29.04.2020 - 21:12
Офис генпрокурора активизирует расследование о хищении предприятий космической отрасли
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Представители Государственного космического агентства подчеркнули необходимость активизации расследований в отношении трех предприятий из сферы их управления

В Офисе генерального прокурора дали поручение активизировать расследование о хищении предприятий космической отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что состоялось совещание с руководством Государственного космического агентства. Во время встречи участники обсудили состояние досудебного расследования в уголовных производствах, касающихся предприятий космической отрасли.

"Представители агентства подчеркнули необходимость активизации расследований в отношении трех предприятий из сферы их управления. В частности, по факту реализации по заниженной цене активов "Производственного объединения "Киевский радиозавод" при проведении процедуры банкротства", - говорится в сообщении.

Также по заводу "Арсенал", которому был причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд грн вследствие вывода в частную собственность объектов и реализации имущества через налоговый залог. А ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" ждет исполнения судебного решения о возврате страховых платежей, которыми были застрахованы украинско-бразильские проекты запуска ракет.

"Предприятиям космической отрасли был нанесен значительный ущерб: установлены факты растраты целых имущественных комплексов, по заниженным ценам реализовывались активы и выводились в частную собственность земли. Виновные в хищениях стратегических предприятий должны наконец понести ответственность. Мы дали поручение изучить материалы всех этих уголовных производств и активизировать расследование. Там, где еще не утрачена возможность вернуть имущество государства - мы должны сделать все, чтобы это осуществить", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, офис генпрокурора открыл уголовное дело по фактам нарушения карантина в Лукъяновском СИЗО.

Как сообщало РБК-Украина, в Офисе генпрокурора розъяснили быстрое завершение расследования убийства Гандзюк.

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