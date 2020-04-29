Офіс генпрокурора активізує розслідування щодо розкрадання підприємств космічної галузі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Представники Державного космічного агентства наголосили на необхідності активізації розслідувань щодо трьох підприємств зі сфери їхнього управління

В Офісі генерального прокурора дали доручення активізувати розслідування щодо розкрадання підприємств космічної галузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що відбулася нарада з керівництвом Державного космічного агентства. Під час зустрічі учасники обговорили стан досудового розслідування в кримінальних провадженнях, що стосуються підприємств космічної галузі.

"Представники агентства наголосили на необхідності активізації розслідувань щодо трьох підприємств зі сфери їхнього управління. Зокрема, за фактом реалізації за заниженою ціною активів "Виробничого об’єднання "Київський радіозавод" при проведенні процедури банкрутства", - йдеться у повідомленні.

Також щодо заводу "Арсенал", якому була завдана шкода на суму понад 1 млрд грн внаслідок виведення у приватну власність об’єктів та реалізації майна через податкову заставу. А ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" чекає виконання судового рішення щодо повернення страхових платежів, якими були застраховані українсько-бразильскі проекти запуску ракет.

"Підприємствам космічної галузі була завдана значна шкода: встановлені факти розтрати цілих майнових комплексів, за заниженими цінами реалізовувались активи, виводились в приватну власність землі. Винні в розкраданнях стратегічних підприємств мають нарешті понести відповідальність. Ми дали доручення вивчити матеріали всіх цих кримінальних проваджень і активізувати розслідування. Там, де ще не втрачена можливість повернути майно держави - ми маємо зробити все, щоб це здійснити", - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу за фактами порушення карантину в Лук'янівському СІЗО.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі генпрокурора роз'яснили швидке завершення розслідування вбивства Гандзюк.