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Офіс Гарріс поки не підтверджує зустріч із Зеленським

Вівторок 10 вересня 2024 09:44
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Офіс Гарріс поки не підтверджує зустріч із Зеленським Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Офіс віцепрезидентки США Камали Гарріс поки що не підтверджує можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами високопосадовця адміністрації, на цей момент немає жодних зустрічей, які можна було б анонсувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Джерела, обізнані з ситуацією, повідомили, що наразі не оголошено жодних планів щодо участі віцепрезидентки Гарріс у засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Водночас, як і в попередні роки, Гарріс може провести зустрічі з міжнародними лідерами у Вашингтоні.

"Формула миру" Зеленського

У червні у Швейцарії відбувся саміт миру за "формулою миру" президента Зеленського, на якому були присутні представники зі 100 країн і міжнародних організацій. До кінця року Україна планує провести другий саміт у Саудівській Аравії.

За словами Зеленського, Україна має намір утримувати контроль над захопленою територією в Курській області, оскільки це є частиною його "плану перемоги" для завершення війни. Він планує представити цю ініціативу міжнародним партнерам, включаючи США.

Крім того, президент України казав, що Україна співпрацює з представниками обох політичних партій у Сполучених Штатах. План миру буде представлено як чинному президенту США, так і двом кандидатам на цю посаду.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Камала Гарріс Війна Росії проти України
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