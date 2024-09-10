Офис Харрис пока не подтверждает встречу с Зеленским

Офис вице-президента США Камалы Харрис пока не подтверждает возможную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам высокопоставленного чиновника администрации, на данный момент нет никаких встреч, которые можно было бы анонсировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В то же время, как и в предыдущие годы, Харрис может провести встречи с международными лидерами в Вашингтоне.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что пока не объявлено никаких планов относительно участия вице-президента Харрис в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Формула мира" Зеленского

В июне в Швейцарии состоялся саммит мира по "формуле мира" президента Зеленского, на котором присутствовали представители из 100 стран и международных организаций. До конца года Украина планирует провести второй саммит в Саудовской Аравии.

По словам Зеленского, Украина намерена удерживать контроль над захваченной территорией в Курской области, поскольку это часть его "плана победы" для завершения войны. Он намерен представить эту инициативу международным партнерам, включая США.

Кроме того, президент Украины сказал, что Украина сотрудничает с представителями обеих политических партий в Соединенных Штатах. План мира будет представлен как действующему президенту США, так и двум кандидатам на этот пост.

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