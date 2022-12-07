В ОЕСР підтримали участь України у робочій групі щодо боротьби з хабарництвом

Україна може стати учасником робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку щодо боротьби з хабарництвом. Таку ініціативу вже підтримали всередині групи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Twitter.
"Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях дала "зелене світло" і проголосувала "за" надання статусу учасника групи Україні", - розповів Єрмак.
Він також зазначив, що остаточне рішення щодо цієї ініціативи має ухвалити комітет зовнішніх зв'язків.
Керівник ОП додав, що такий крок відкриє для України шлях до найвищого антикорупційного стандарту у світі та групи найуспішніших країн у сфері боротьби з корупцією.
Зазначимо, що ОЕСР - це міжнародна економічна організація, до якої входять розвинені країни, які визнають принципи демократії та підтримують вільну ринкову економіку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада Організації економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР) ухвалила рішення про негайне призупинення участі Росії та Білорусі в органах ОЕСР.
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