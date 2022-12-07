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В ОЭСР поддержали участие Украины в рабочей группе по борьбе со взяточничеством

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может стать участником рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе со взяточничеством. Такую инициативу уже поддержали внутри группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Twitter.

"Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях дала "зеленый свет" и проголосовала "за" предоставление статуса участника группы Украине", - рассказал Ермак.

Он также отметил, что окончательное решение по этой инициативе должен принять комитет внешних связей.

Руководитель ОП добавил, что такой шаг откроет для Украины путь к самому высокому антикоррупционному стандарту в мире и группе самых успешных стран в сфере борьбы с коррупцией.

Отметим, что ОЭСР - это международная экономическая организация, в которую входят развитые страны, признающие принципы демократии и поддерживающие свободную рыночную экономику.

Напомним, ранее стало известно, что Совет Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) принял решение о немедленной приостановке участия России и Беларуси в органах ОЭСР.

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Андрей ЕрмакОфис президентакоррупцияОЭСР