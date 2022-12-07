В ОЭСР поддержали участие Украины в рабочей группе по борьбе со взяточничеством

Украина может стать участником рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе со взяточничеством. Такую инициативу уже поддержали внутри группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Twitter.
"Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях дала "зеленый свет" и проголосовала "за" предоставление статуса участника группы Украине", - рассказал Ермак.
Он также отметил, что окончательное решение по этой инициативе должен принять комитет внешних связей.
Руководитель ОП добавил, что такой шаг откроет для Украины путь к самому высокому антикоррупционному стандарту в мире и группе самых успешных стран в сфере борьбы с коррупцией.
Отметим, что ОЭСР - это международная экономическая организация, в которую входят развитые страны, признающие принципы демократии и поддерживающие свободную рыночную экономику.
Напомним, ранее стало известно, что Совет Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) принял решение о немедленной приостановке участия России и Беларуси в органах ОЭСР.
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