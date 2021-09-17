В ОРДЛО открыли почти 400 пунктов для онлайн-голосования на выборах в Госдуму РФ

Сообщается, что в отдельных районах Луганской области открыли 144 таких центров, отдельных районах Донецкой области - 255. Как правило, в информационных центрах есть волонтеры, которые консультируют, как проголосовать на российских выборах.

Также сообщается, что проголосовать жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами могут и не выходя из дома, если есть устойчивый интернет.

Чтобы воспользоваться системой российского электронного голосования, нужна учетная запись на Едином портале государственных услуг РФ.