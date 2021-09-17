В ОРДЛО відкрили майже 400 пунктів для онлайн-голосування на виборах до Держдуми РФ

На окупованому Донбасі для онлайн-голосування на виборах до Держдуми Російської Федерації відкрили майже 400 інформаційних центрів. Більша частина діє в окремих районах Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що в окремих районах Луганської області відкрили 144 таких центрів, окремих районах Донецької області - 255. Як правило, в інформаційних центрах є волонтери, які консультують, як проголосувати на російських виборах.
Також повідомляється, що проголосувати жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами можуть і не виходячи з дому, якщо є стійкий інтернет.
Щоб скористатися системою російського електронного голосування, потрібен обліковий запис на Єдиному порталі державних послуг РФ.
Нагадаємо, сьогодні в Росії стартували триденні вибори до Держдуми, і для голосування з окупованого Донбасу до Ростовської області вивозять власників російських паспортів.
Також повідомлялося, що Україна закликає світову спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ.