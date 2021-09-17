RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В ОРДЛО відкрили майже 400 пунктів для онлайн-голосування на виборах до Держдуми РФ

Автор: Ілона Свиридова

На окупованому Донбасі для онлайн-голосування на виборах до Держдуми Російської Федерації відкрили майже 400 інформаційних центрів. Більша частина діє в окремих районах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що в окремих районах Луганської області відкрили 144 таких центрів, окремих районах Донецької області - 255. Як правило, в інформаційних центрах є волонтери, які консультують, як проголосувати на російських виборах.

Також повідомляється, що проголосувати жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами можуть і не виходячи з дому, якщо є стійкий інтернет.

Щоб скористатися системою російського електронного голосування, потрібен обліковий запис на Єдиному порталі державних послуг РФ.

Нагадаємо, сьогодні в Росії стартували триденні вибори до Держдуми, і для голосування з окупованого Донбасу до Ростовської області вивозять власників російських паспортів.

Також повідомлялося, що Україна закликає світову спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФОРДЛОВибори