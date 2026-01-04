ua en ru
У "Одрексі" заявили про зростання попиту на первинну медичну допомогу за програмою НСЗУ

Неділя 04 січня 2026 14:02
У "Одрексі" заявили про зростання попиту на первинну медичну допомогу за програмою НСЗУ Фото: "Одрекс" увійшов до лідерів серед приватних клінік за кількістю декларацій НСЗУ (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Медичний дім "Одрекс" (м.Одеса) за підсумками 2025 року надав послуги з первинної медичної допомоги більше, ніж 50 000 пацієнтам. Вони підписали декларації з сімейними лікарями "Одрексу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медичного директора "Одрексу" Дмитра Гавриченка.

"Ми одна з перших приватних лікарень, яка законтрактувалася з НСЗУ з "первинко". І у нас дуже багато пацієнтів. І ми зростаємо далі. Люди до нас приходять, вони підписують декларації, ми готові працевлаштувати ще більше сімейних лікарів. Ми точно знаємо, що цей напрямок буде зростати", - розповів Дмитро Гавриченко.

Він додав, що крім надання послуг в рамках пакету медичних гарантій НСЗУ з надання первинної медичної допомоги, в "Одрексі" також надаються послуги за іншими пакетами державної програми медичних гарантій НСЗУ, а саме - лікування інфарктів, інсультів, реабілітація, допомога людям з ВІЛ та паліативна мобільна допомога.

Нагадаємо, Медичний дім "Одрекс "засновано в Одесі в 2012 р. До складу компаніїх входять 6 багатопрофільних лікарень, розташованих в Одесі, Чорноморську та Південному.

Загальна кількість персоналу "Одрексу" складає понад 1000 людей. Серед них - більш ніж 450 медичних працівників.

