В "Одрексе" заявили о росте спроса на первичную медицинскую помощь по программе НСЗУ
Медицинский дом "Одрекс" (г. Одесса) по итогам 2025 года предоставил услуги по первичной медицинской помощи более чем 50 000 пациентам. Они подписали декларации с семейными врачами "Одрекса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медицинского директора "Одрекса" Дмитрия Гавриченко.
"Мы одна из первых частных больниц, которая законтрактовалась с НСЗУ по "первичке". И у нас очень много пациентов. И мы растем дальше. Люди к нам приходят, они подписывают декларации, мы готовы трудоустроить еще больше семейных врачей. Мы точно знаем, что это направление будет расти", - рассказал Дмитрий Гавриченко.
Он добавил, что кроме предоставления услуг в рамках пакета медицинских гарантий НСЗУ по оказанию первичной медицинской помощи, в "Одрексе" также предоставляются услуги по другим пакетам государственной программы медицинских гарантий НСЗУ, а именно - лечение инфарктов, инсультов, реабилитация, помощь людям с ВИЧ и паллиативная мобильная помощь.
Напомним, Медицинский дом "Одрекс" основан в Одессе в 2012 г. В состав компаниих входят 6 многопрофильных больниц, расположенных в Одессе, Черноморске и Южном.
Общая численность персонала "Одрекса" составляет более 1000 человек. Среди них - более 450 медицинских работников.