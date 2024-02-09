Одразу серія "прильотів". Окупанти жаліються на масштабну "бавовну" в Токмаку та селах

"У всіх випадках без цивільних постраждалих. Що вчергове підтверджує, що ЗСУ дуже обережно знищують логістику ворога, дбаючи про збереження життя цивільних", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вибухи лунали:

у Токмаку загарбники показали влучання поблизу одного з автомагазинів у місті;

у селі Богданівка (Чернігівська сільська громада) вибухало у розташуванні складу та зерносховища;

про цілу серію вибухів повідомляють у селі Зеленопіль (Розівська сільська громада, Пологівський раойон). За інформацією окупантів, влучання були поблизу непрацюючої школи та церкви.

Додамо, що наразі офіційних повідомлень від Генштабу України з цього приводу поки не було.

Ситуація у Токмаку

Російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".