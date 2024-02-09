RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сразу серия "прилетов". Оккупанты жалуются на масштабную "бавовну" в Токмаке и селах

Фото: оккупанты жалуются на масштабные "хлопки" в Токмаке и селах 9 февраля (t.me/brdVP)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты пожаловались на серию "прилетов" сразу в нескольких населенных пунктах временно оккупированной Запорожской области. В частности, взрывы раздавались в Токмаке, селах Богдановка и Зеленополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Во всех случаях без гражданских пострадавших. Что в очередной раз подтверждает, что ВСУ очень осторожно уничтожают логистику врага, заботясь о сохранении жизни гражданских", - говорится в сообщении.

В частности, взрывы раздавались:

  • в Токмаке захватчики показали попадание вблизи одного из автомагазинов в городе;
  • в селе Богдановка (Черниговская сельская община) взрывалось в расположении склада и зернохранилища;
  • о целой серии взрывов сообщают в селе Зеленополь (Розовская сельская община, Пологовский район). По информации оккупантов, попадания были вблизи неработающей школы и церкви.

Добавим, что официальных сообщений от Генштаба Украины на этот счет пока не было.

Ситуация в Токмаке

Российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьвибухи