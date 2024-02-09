Сразу серия "прилетов". Оккупанты жалуются на масштабную "бавовну" в Токмаке и селах

"Во всех случаях без гражданских пострадавших. Что в очередной раз подтверждает, что ВСУ очень осторожно уничтожают логистику врага, заботясь о сохранении жизни гражданских", - говорится в сообщении.

В частности, взрывы раздавались:

в Токмаке захватчики показали попадание вблизи одного из автомагазинов в городе;

в селе Богдановка (Черниговская сельская община) взрывалось в расположении склада и зернохранилища;

о целой серии взрывов сообщают в селе Зеленополь (Розовская сельская община, Пологовский район). По информации оккупантов, попадания были вблизи неработающей школы и церкви.

Добавим, что официальных сообщений от Генштаба Украины на этот счет пока не было.

Ситуация в Токмаке

Российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".