Одразу після вручення "Оскар-2025" у Лос-Анджелесі стався землетрус
У Лос-Анджелесі ввечері у неділю, 2 березня, стався землетрус магнітудою 3,9 бала, який відчули жителі Північного Голлівуду. Поштовхи були відчутні одразу після завершення церемонії вручення "Оскар-2025".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
За даними Геологічної служби США, поштовхи відбулися на глибині 15 км о 22:23 за місцевим часом. Місцевий телеканал KABC повідомив, що наслідки землетрусу відчули в долині Сан-Фернандо та інших районах Лос-Анджелеса, проте повідомлень про суттєві пошкодження або постраждалих не зафіксовано. Пожежна служба міста зазначила, що не переходить у режим реагування на землетруси.
Повідомляється, що епіцентр поштовхів знаходився приблизно за 2.25 км на південний схід від Північного Голлівуду, 2,75 км на північ від Universal City, 4 км на північний схід від Studio City та майже за 5 км на південний захід від Бурбанка.
Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 березня в Лос-Анджелесі в театрі "Долбі" відбулася 97-ма церемонія вручення премії "Оскар", на якій нагороди отримали талановиті актори, режисери, представники кіноіндустрії та фільми. РБК-Україна писало, хто отримав нагороди у 2025 році.
Також ми писали, що деякі учасники церемонії висловили підтримку Україні. Зокрема, актриса Деріл Ганна вітала українців, а сценарист Пітер Строхан носив брошку з кольорами українського прапора, підкреслюючи солідарність із нашою країною після скандалу у Білому домі.
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