Сразу после вручения "Оскар-2025" в Лос-Анджелесе произошло землетрясение

По данным Геологической службы США, толчки произошли на глубине 15 км в 22:23 по местному времени. Местный телеканал KABC сообщил, что последствия землетрясения ощутили в долине Сан-Фернандо и других районах Лос-Анджелеса, однако сообщений о существенных повреждениях или пострадавших не зафиксировано. Пожарная служба города отметила, что не переходит в режим реагирования на землетрясения.

Сообщается, что эпицентр толчков находился примерно в 2.25 км к юго-востоку от Северного Голливуда, 2,75 км к северу от Universal City, 4 км к северо-востоку от Studio City и почти в 5 км к юго-западу от Бурбанка.