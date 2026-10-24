На одну жінку - менше дитини: народжуваність в Україні впала до критичного рівня

Примітно, що до повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні становила 1,14.

Втім за перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували 73 292 народження. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі менше, ніж у першому півріччі 2021 року, коли народилися 133 457 дітей.

"За перше півріччя народилося лише 73 тисячі дітей, а кількість народжень на одну жінку знизилася до 0,8–0,9 проти 1,14 до повномасштабної війни", - зазначив демограф.

Таким чином, показник народжуваності в Україні опустився нижче однієї дитини на жінку. Йдеться про середній демографічний показник, а не про прогноз щодо кількості дітей у кожній окремій родині.

Чому народжуваність продовжує падати

Скорочення кількості народжень відбувається в умовах повномасштабної війни, яка впливає на рішення українців створювати сім'ї та планувати народження дітей. Серед чинників також вимушений виїзд громадян за кордон і невизначеність щодо подальшого життя.

Падіння народжуваності є частиною ширшої демографічної кризи. Україна стикається не лише зі зменшенням кількості новонароджених, а й зі скороченням населення через міграцію та перевищення смертності над народжуваністю.

За даними платформи "Опендатабот", у січні-червні 2026 року в Україні зареєстрували 73 292 народження та 259 853 смерті. Таким чином, кількість померлих за цей період майже вчетверо перевищила кількість народжених.

Після війни демографічну кризу може поглибити нова міграція

Окремою загрозою для демографічної ситуації в Україні Дмитро Шушпанов називає можливий виїзд чоловіків за кордон після завершення війни.

Частина українських жінок із дітьми вже тривалий час живе в європейських країнах. За цей час родини поступово облаштували там побут, знайшли роботу, а діти адаптувалися до нового середовища та навчаються за кордоном.

За прогнозом демографа, після завершення бойових дій частина чоловіків може виїхати до дружин і дітей, щоб возз'єднатися з родинами. Якщо така міграція матиме значні масштаби, це може ще більше поглибити демографічні проблеми України.

Водночас ідеться про можливий сценарій, а не про неминучий розвиток подій. Масштаби майбутньої міграції залежатимуть, зокрема, від умов життя в Україні, безпекової ситуації та перспектив працевлаштування.

Скільки людей залишилося в Україні

Демографічна ситуація ускладнюється не лише низькою народжуваністю, а й загальним скороченням чисельності населення.

За оцінкою, оприлюдненою в липні 2026 року, на підконтрольній уряду території України проживало близько 29 млн людей. Одним із головних чинників скорочення населення залишається виїзд громадян за кордон.

Демографи попереджають, що після війни частина українців може вирішити не повертатися, а деякі сім'ї - остаточно облаштувати життя за межами країни.

Це створює додаткові ризики для відновлення трудових ресурсів і стабілізації чисельності населення.