На одну женщину - меньше ребенка: рождаемость в Украине упала до критического уровня

Примечательно, что до полномасштабного вторжения рождаемость в Украине составила 1,14.

Впрочем , за первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали 73 292 рождения. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и почти вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года, когда родилось 133 457 детей.

"За первое полугодие родилось только 73 тысяч детей, а количество рождений на одну женщину снизилось до 0,8-0,9 против 1,14 до полномасштабной войны", - отметил демограф.

Таким образом, показатель рождаемости в Украине опустился ниже одного ребенка в женщину. Речь идет о среднем демографическом показателе, а не о прогнозе количества детей в каждой отдельной семье.

Почему рождаемость продолжает падать

Сокращение количества рождений происходит в условиях полномасштабной войны, влияющей на решение украинцев создавать семьи и планировать рождение детей. Среди факторов также вынужден выезд граждан за границу и неопределенность дальнейшей жизни.

Падение рождаемости является частью более широкого демографического кризиса. Украина сталкивается не только с уменьшением количества новорожденных, но и с сокращением населения из-за миграции и превышения смертности над рождаемостью.

По данным платформы "Опендатабот", в январе-июне 2026 года в Украине было зарегистрировано 73 292 рождения и 259 853 смерти. Таким образом, количество умерших за этот период почти в четыре раза превысило количество родившихся.

После войны демографический кризис может усугубить новая миграция

Отдельной угрозой демографической ситуации в Украине Дмитрий Шушпанов называет возможный выезд мужчин за границу после завершения войны.

Часть украинских женщин с детьми уже продолжительное время живет в европейских странах. За это время семьи постепенно обустроили там быт, нашли работу, а дети адаптировались к новой среде и обучаются за границей.

По прогнозу демографа, после завершения боевых действий часть мужчин может уехать к женам и детям, чтобы воссоединиться с семьями. Если такая миграция будет иметь значительные масштабы, это может еще больше усугубить демографические проблемы Украины.

В то же время речь идет о возможном сценарии, а не о неизбежном развитии событий. Масштабы будущей миграции будут зависеть, в частности, от условий жизни в Украине, ситуации безопасности и перспектив трудоустройства.

Сколько человек осталось в Украине

Демографическая ситуация усугубляется не только низкой рождаемостью, но и общим сокращением численности населения.

По оценке, обнародованной в июле 2026 года, на подконтрольной правительству территории Украины проживало около 29 млн человек. Одним из главных факторов сокращения населения остается выезд граждан за границу.

Демографы предупреждают, что после войны часть украинцев может решить не возвращаться, а некоторые семьи - окончательно обустроить жизнь за пределами страны.

Это создает дополнительные опасности для восстановления трудовых ресурсов и стабилизации численности населения.