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Одну станцію метро в Києві відкрили після повідомлень про замінування

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 11:59
Одну станцію метро в Києві відкрили після повідомлень про замінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На інших станціях триває перевірка

У четвер, 7 листопада, у Києві відкрили одну з трьох станцій метро після повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Повідомляється, що також була відкрита пересадка зі станції.

"Станцію "Золоті ворота", а також пересадку, перевірено та відчинено для пасажирів. На станціях "Червоний хутір" та "Академмістечко" продовжується перевірка", - йдеться в повідомленні.

Одну станцію метро в Києві відкрили після повідомлень про замінування

Нагадаємо, сьогодні вранці надійшло повідомлення про замінування трьох вищезазначених станцій у столиці, які розташовані на червоній та зеленій лінії метро.

Крім того, також надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро у Харкові. На станціях "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет" нібито закладена вибухівка. Зараз на місцях працюють оперативники і шукають вибухонебезпечні предмети.

Також РБК-Україна писало, що невідомі замінували поїзд Київ-Львів. Пасажирів довелося евакуювати в середині дороги в Житомирській області.

Раніше повідомлялося, що в Києві ввечері 1 листопада замінували залізничний вокзал, через що довелося евакуювати всіх пасажирів і співробітників. Згодом повідомлення про замінування не підтвердилося.

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