Одну з головних вулиць Гельсінкі намагалися захопити невідомі

Вулицю намагалася захопити група з 20 людей

Поліція повідомила, що у столиці Фінляндії Гельсінкі група невстановлених осіб з 20 людей хотіла захопити вулицю Маннерхеймінтіє - одну з центральних вулиць столиці. Про це повідомляє видання Yle.

Зазначимо, що сьогодні у місті пройшла зустріч лідерів Сполучених Штатів та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна.

"Поліція повідомила, що в центрі Гельсінкі затримано групу з двадцяти осіб, яка планувала "захопити" вулицю Маннерхеймінтіє", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Гельсінкі (Фінляндія) проходять акції протесту перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна. На місці проведення акції зібралися близько 2,5 тисяч чоловік, проте більшість з них туристи.

Зазначалося, що акцію протесту в парку Еспланада проводить міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Активісти закликали Трампа і Путіна забезпечити дотримання прав людини у своїх країнах. Крім того, присутні протестували проти політики обох президентів.

На одному з банерів була вказана вимога припинити незаконну окупацію Криму.