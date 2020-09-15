ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Одной встречи советников "нормандской четверки" было недостаточно, - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной встречи советников "нормандской четверки" было недостаточно. Они не проговорили все вопросы.

Самые читаемые новости

Об этом он заявил на брифинге с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

По его словам, главная договоренность - это режим "тишины".

"Несколько вопросов там еще поднимались. И разминирование, и другие вопросы... Но встреча была многочасовой, встречи было недостаточно, что проговорить все вопросы", - отметил он.

Отметим, в ближайшие недели состоится новая встреча советников "нормандской четверки", поскольку в Берлине не удалось согласовать дату саммита лидеров четырех стран.

Росийская сторона заявила, что Украина якобы обязалась пересмотреть постановление о местных выборах, которое, по мнению Москвы, нарушает минские соглашения.

Однако, вице-премьер Алексей Резников, который тоже был на переговорах заявил, что украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о местных выборах, на чем настаивает Москва.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат