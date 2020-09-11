Нормандская встреча: советники договорились о продолжении перемирия на Донбассе

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Переговоры политических советников нормандской четверки в Берлине продолжаются уже более семи часов. Режим "тишины" на Донбассе будет продолжен.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным собеседника издания, никаких изменений в перемирии на Донбассе не будет.

"Точно режим "тишины" будет продолжен. Никаких радикальных изменений не будет, несмотря на провокации", - сообщил источник

Он также опроверг заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о том, что повестка дня встречи была навязана российской стороной.

"Повестка дня была согласована Францией, Германией и Украиной", - подчеркнул собеседник.

Напомним, сегодня в Берлине проходит встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Эта встреча должна открыть путь к новому саммиту лидеров "нормандской четверки" по ситуации на Донбассе.

Ранее представитель украинской делегации и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак называл основные темы сегодняшних переговоров в Берлине.