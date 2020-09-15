Одной встречи советников "нормандской четверки" было недостаточно, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной встречи советников "нормандской четверки" было недостаточно. Они не проговорили все вопросы.

Об этом он заявил на брифинге с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Володимир Зеленський і Федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен спілкуються з представниками ЗМІ. Президент України Володимир Зеленський і Федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен спілкуються з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 15 вересня 2020 р.

По его словам, главная договоренность - это режим "тишины".

"Несколько вопросов там еще поднимались. И разминирование, и другие вопросы... Но встреча была многочасовой, встречи было недостаточно, что проговорить все вопросы", - отметил он.

Отметим, в ближайшие недели состоится новая встреча советников "нормандской четверки", поскольку в Берлине не удалось согласовать дату саммита лидеров четырех стран.

Росийская сторона заявила, что Украина якобы обязалась пересмотреть постановление о местных выборах, которое, по мнению Москвы, нарушает минские соглашения.

Однако, вице-премьер Алексей Резников, который тоже был на переговорах заявил, что украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о местных выборах, на чем настаивает Москва.