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На одной из улиц в центре Киева ограничат движение

Новости » Транспорт    29.08.2019 - 20:20
На одной из улиц в центре Киева ограничат движение
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 31 августа по 3 сентября

В Киеве с 31 августа по 3 сентября частично ограничат движение транспорта на улице Владимирской. Об этом сообщает "Киевавтодор".

Сообщается, что ограничения будут действовать на участке от улицы Рейтарской к улице Софиевской. На этом участке продолжится текущий ремонт покрытия мостовой.

На одной из улиц в центре Киева ограничат движение

Фото: kyivcity.gov.ua

"Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году в Украине будет направлено 19 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов планируют капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

Также в 2019 году планируется ввод в эксплуатацию трех объездов вокруг населенных пунктов, в том числе Полтавы, на трассе М-03 Киев-Полтава.

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