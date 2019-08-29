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На одній з вулиць в центрі Києва обмежать рух

Новини » Транспорт    29.08.2019 - 20:20
На одній з вулиць в центрі Києва обмежать рух
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження будуть діяти з 31 серпня по 3 вересня

У Києві з 31 серпня по 3 вересня частково обмежать рух транспорту по вулиці Володимирській. Про це повідомляє "Київавтодор".

Повідомляється, що обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Рейтарської до вулиці Софіївської. На цій ділянці триватиме поточний ремонт покриття бруківки.

На одній з вулиць в центрі Києва обмежать рух

Фото: kyivcity.gov.ua

Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році в Україні буде направлено 19 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, враховуючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Також в 2019 році планується введення в експлуатацію трьох об'їздів навколо населених пунктів, зокрема Полтави, на трасі М-03 Київ-Полтава.

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