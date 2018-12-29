Жодній з українок не вдалося пройти кваліфікацію турніру в Брісбені

Фото: тенісний корт в Брісбені (facebook.com/BrisbaneTennis)

Всі три спорсменки завершили боротьбу у відбірковій сітці

Всі три українські тенісистки не змогли пробитися через кваліфікацію турніру в австралійському Брісбені, програвши на стадії півфіналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань, які містить цей сайт турніру.

Даяна Ястремська не змогла впоратися з 144 ракеткою світу чешкою ​​Кароліною Мухова. Суперниці провели на корті одну годину. По ходу зустрічі Даяна спілкувалася на корті з доктором і при рахунку 2: 6, 1: 5 знялася з гри.

Марта Костюк програла чешці Марії Боузковой (WTA 139) з рахунком 3-6, 1-6. Спортсменки змагалися за путівку в фінал кваліфікації 65 хвилин.

Катерина Козлова оступилася в матчі проти британки Гаррієт Дарт (WTA 149) - 6-2, 1-6, 6-7 (7).

Нагадаємо, в основній сітці турніру в Брісбені стартуватимуть Елінa Світоліна, яка захищатиме свій титул, і Лeся Цуренко.