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Жодній з українок не вдалося пройти кваліфікацію турніру в Брісбені

Новини » Спорт    29.12.2018 - 11:05
Жодній з українок не вдалося пройти кваліфікацію турніру в Брісбені
Фото: тенісний корт в Брісбені (facebook.com/BrisbaneTennis)

Всі три спорсменки завершили боротьбу у відбірковій сітці

Всі три українські тенісистки не змогли пробитися через кваліфікацію турніру в австралійському Брісбені, програвши на стадії півфіналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань, які містить цей сайт турніру.

Даяна Ястремська не змогла впоратися з 144 ракеткою світу чешкою ​​Кароліною Мухова. Суперниці провели на корті одну годину. По ходу зустрічі Даяна спілкувалася на корті з доктором і при рахунку 2: 6, 1: 5 знялася з гри.

Марта Костюк програла чешці Марії Боузковой (WTA 139) з рахунком 3-6, 1-6. Спортсменки змагалися за путівку в фінал кваліфікації 65 хвилин.

Катерина Козлова оступилася в матчі проти британки Гаррієт Дарт (WTA 149) - 6-2, 1-6, 6-7 (7).

Нагадаємо, в основній сітці турніру в Брісбені стартуватимуть Елінa Світоліна, яка захищатиме свій титул, і Лeся Цуренко.

Світоліна вилетіла до Австралії на перший турнір сезону Три українські тенісистки зіграють в кваліфікації Australian Open
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