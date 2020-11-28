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На одной из центральных улиц Киева до конца выходных перекрыли движение

Киев, Суббота 28 ноября 2020 12:08
На одной из центральных улиц Киева до конца выходных перекрыли движение
Фото: ЦУМ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дорожные работы идут возле ЦУМа

На перекрестке ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого в Киеве начали устанавливать островок безопасности на пешеходном переходе. Движение транспорта ограничено до 20: 00 воскресенья, 29 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается в сообщении, работы дорожники выполнят в течение выходных. Основные работы планируют завершить к утру воскресенья.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит прощения за неудобства", - отметили в КГГА.

На одной из центральных улиц Киева до конца выходных перекрыли движение

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве ограничат движение автомобильного транспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря.

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

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