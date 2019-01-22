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В одной из школ Винницкой области отравились первоклассники

Новости » Общество    22.01.2019 - 10:46
В одной из школ Винницкой области отравились первоклассники
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Могиле-Подольском с пищевым отравление госпитализировали 12 первоклассников

В гимназии гуманитарного, художественно-эстетического профиля Могилев-Подольского отравились 12 первоклассников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Сообщается, что 18 января в больницу поступили шестеро первоклассников, которые жаловались на рвоту и повышение температуры тела. На следующий день в ходе эпидемического расследования установили, что дети проживают в разных районах города. По состоянию на 20 января число госпитализированных с пищевым отравлением увеличилось до 12.

Также сообщается, что в результате проверки гимназии выявлен ряд грубых нарушений требований санитарного законодательства. Для локализации и ликвидации вспышки пищевой инфекции приостановлен учебно-воспитательный процесс в корпусе для учащихся первых классов и приостановлена работа пищеблока школы до 25 января.

Напомним, ранее в Хмельницкой области с отравлением госпитализировали более 60 воспитанников детсада.

До этого в Ровенской области произошло массовое отравление детей в школе-интернате.

 

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