В одній зі шкіл Вінницької області отруїлися першокласники

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Могилі-Подільському з харчовим отруєння госпіталізували 12 першокласників

В гімназії гуманітарного, художньо-естетичного профілю Могилів-Подільського отруїлися 12 першокласників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Повідомляється, що 18 січня до лікарні надійшли шестеро першокласників, які скаржилися на нудоту і підвищення температури тіла. Наступного дня у ході епідемічного розслідування встановили, що діти проживають в різних районах міста. Станом на 20 січня кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням зросла до 12.

Також повідомляється, що в результаті перевірки гімназії виявлено ряд грубих порушень вимог санітарного законодавства. Для локалізації та ліквідації спалаху харчової інфекції призупинено навчально-виховний процес у корпусі для учнів перших класів та припинено роботу харчоблоку школи до 25 січня.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області з отруєнням госпіталізували понад 60 вихованців дитсадка.

До цього у Рівненській області сталася масове отруєння дітей в школі-інтернаті.