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В одной из областей "желтой" зоны ухудшается COVID-показатель: есть ли угроза усиления карантина

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 09:16
В одной из областей "желтой" зоны ухудшается COVID-показатель: есть ли угроза усиления карантина Фото: показатели ухудшаются в Закарпатской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В одной из двух областей "желтой" зоны ухудшается показатель загруженности коек с кислородом. Он не критичен, но ежедневно ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Критическим считается показатель загруженности кроватей с кислородом - более 65%. В "желтой" Закарпатской области он сегодня составляет 56,6%, в "желтой" Кировоградской - он стабилен - 40%.

Однако, это пока не является угрозой для сокращения "желтой" зоны.

Карантинные зоны

В одной из областей &quot;желтой&quot; зоны ухудшается COVID-показатель: есть ли угроза усиления карантина

В "красной" зоне находятся 15 областей - Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В "оранжевой" - Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев.

В "желтой" - Кировоградская и Закарпатская.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболели почти 20 тысяч человек.

Кроме того, Киев обновил антирекорд по коронавирусу.

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