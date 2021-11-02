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В одній з областей "жовтої" зони погіршується COVID-показник: чи є загроза посилення карантину

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 09:16
В одній з областей "жовтої" зони погіршується COVID-показник: чи є загроза посилення карантину Фото: показники погіршуються у Закарпатській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У одній з двох областей "жовтої" зони погіршується показник завантаженості ліжок з киснем. Він не критичний, але щодня погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Критичним вважається показник завантаженості ліжок з киснем - більше 65%. У "жовтій" Закарпатській області він сьогодні становить 56,6%, у "жовтій" Кіровоградській - він стабільний - 40%.

Втім, це поки не є загрозою для скорочення "жовтої" зони.

Карантинні зони

В одній з областей &quot;жовтої&quot; зони погіршується COVID-показник: чи є загроза посилення карантину

У "червоній" зоні перебуває 15 областей - Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

У "помаранчевій" - Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Київ.

У "жовтій" - Кіровоградська та Закарпатська.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу захворіли майже 20 тисяч людей COVID-19.

Крім того, Київ оновив антирекорд по коронавірусу.

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