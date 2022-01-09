В одной из областей ухудшаются COVID-показатели. Кто в какой зоне карантина
В Херсонской области ухудшаются COVID-показатели. Динамика уровня госпитализаций не соответствует показателям "желтой" зоны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные от Минздрава.
В течение трех последних дней по всей Украине отмечается улучшение показателей охвата тестирования.
В то же время в Днепропетровской и Херсонской областей - упал уровень заболеваемости. Впрочем, показатели уровня госпитализаций в Херсонской области перевели ее в "оранжевую" зону карантина.
По состоянию на 9 января, все области Украины находятся в "желтой" зоне.
Какие правила действуют в "желтой" зоне
Запрещено:
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работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
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проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
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работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
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работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
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работа спортзалов, бассейнов;
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деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
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межобластные и международные перевозки.
В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют:
- "зеленый" или "желтый" сертификат вакцинации;
- международное свидетельство о вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР-теста;
- сертификат о выздоровлении от коронавируса.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в стране продолжает уменьшаться количество заражений коронавирусом.