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В одной из областей ухудшаются COVID-показатели. Кто в какой зоне карантина

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 10:12
В одной из областей ухудшаются COVID-показатели. Кто в какой зоне карантина Фото: в одной из областей ухудшаются COVID-показатели (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области ухудшаются COVID-показатели. Динамика уровня госпитализаций не соответствует показателям "желтой" зоны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные от Минздрава.

В течение трех последних дней по всей Украине отмечается улучшение показателей охвата тестирования.

В то же время в Днепропетровской и Херсонской областей - упал уровень заболеваемости. Впрочем, показатели уровня госпитализаций в Херсонской области перевели ее в "оранжевую" зону карантина.

По состоянию на 9 января, все области Украины находятся в "желтой" зоне.

Какие правила действуют в "желтой" зоне

Запрещено:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

  • работа спортзалов, бассейнов;

  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

  • межобластные и международные перевозки.

В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют:

  • "зеленый" или "желтый" сертификат вакцинации;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • иностранный COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР-теста;
  • сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в стране продолжает уменьшаться количество заражений коронавирусом.

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