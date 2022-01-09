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В одній із областей погіршуються COVID-показники. Хто в якій зоні карантину

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Неділя 09 січня 2022 10:12
В одній із областей погіршуються COVID-показники. Хто в якій зоні карантину Фото: в одній із областей погіршуються COVID-показники (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області погіршуються COVID-показники. Динаміка рівня госпіталізацій не відповідає показникам "жовтої" зони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані від МОЗ.

Протягом трьох останніх днів по усій Україні відзначається покращення показників охоплення тестування.

Водночас у Дніпропетровській та Херсонській областей - впав рівень захворюваності. Втім показники рівня госпіталізацій у Херсонській області перевели її до "помаранчевої" зони карантину.

Станом на 9 січня, усі інші області України перебувають у "жовтій" зоні.

Які правила діють у "жовтій" зоні

Заборонено:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

  • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

  • робота спортзалів, басейнів;

  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Водночас обмеження не діють, якщо відвідувачі й працівники установ мають:

  • "зелений" або "жовтий" сертифікат вакцинації;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • іноземний COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР-тесту;
  • сертифікат про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в країні продовжує зменшуватись кількість заражень на коронавірус.

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