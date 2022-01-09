В одній із областей погіршуються COVID-показники. Хто в якій зоні карантину

В Херсонській області погіршуються COVID-показники. Динаміка рівня госпіталізацій не відповідає показникам "жовтої" зони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані від МОЗ .

Протягом трьох останніх днів по усій Україні відзначається покращення показників охоплення тестування.

Водночас у Дніпропетровській та Херсонській областей - впав рівень захворюваності. Втім показники рівня госпіталізацій у Херсонській області перевели її до "помаранчевої" зони карантину.

Станом на 9 січня, усі інші області України перебувають у "жовтій" зоні.

Які правила діють у "жовтій" зоні

Заборонено:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Водночас обмеження не діють, якщо відвідувачі й працівники установ мають: