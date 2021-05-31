ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хотя бы одной дозой. Германия планирует за лето вакцинировать подростков

Новина українською →
Берлин, Понедельник 31 мая 2021 21:54
Хотя бы одной дозой. Германия планирует за лето вакцинировать подростков Фото: министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германии намерено привить от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины всех подростков страны. Такой план вакцинации планируют осуществить до конца августа.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter.

Он отметил, что в Германии уже доступна вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

"После официального утверждения вакцины BioNTech для детей 12 лет и старше она теперь доступна и в Германии для этой возрастной группы", - написал Шпан.

Глава Минздрава отметил, что вакцинировать подростков будут после разрешения родителей.

"Помимо молодых взрослых, мы также хотим сделать так, чтобы все дети и подростки, которые хотели бы пройти вакцинацию - после индивидуального решения их родителей - получили хотя бы первую прививку до конца августа", - добавил он.

Напомним, сегодня Еврокомиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет от COVID-19.

Кроме того, в Румынии начинается вакцинация подростков от коронавируса уже с 1 июня. При этом на днях в этой стране заявили, что вероятно достигли коллективного иммунитета от COVID-19.

Добавим, что в Израиле предлагают вводить подросткам только одну дозу вакцины. На сегодня органы здравоохранения США рассматривают сообщения о побочных эффектах у подростков, у которых после вакцинации наблюдались проблемы с сердцем, в том числе, миокардит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Германия вакцинация Коронавирус
NEWS
Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму
Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы