Хотя бы одной дозой. Германия планирует за лето вакцинировать подростков
Правительство Германии намерено привить от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины всех подростков страны. Такой план вакцинации планируют осуществить до конца августа.
Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter.
Он отметил, что в Германии уже доступна вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
"После официального утверждения вакцины BioNTech для детей 12 лет и старше она теперь доступна и в Германии для этой возрастной группы", - написал Шпан.
Глава Минздрава отметил, что вакцинировать подростков будут после разрешения родителей.
"Помимо молодых взрослых, мы также хотим сделать так, чтобы все дети и подростки, которые хотели бы пройти вакцинацию - после индивидуального решения их родителей - получили хотя бы первую прививку до конца августа", - добавил он.
Напомним, сегодня Еврокомиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет от COVID-19.
Кроме того, в Румынии начинается вакцинация подростков от коронавируса уже с 1 июня. При этом на днях в этой стране заявили, что вероятно достигли коллективного иммунитета от COVID-19.
Добавим, что в Израиле предлагают вводить подросткам только одну дозу вакцины. На сегодня органы здравоохранения США рассматривают сообщения о побочных эффектах у подростков, у которых после вакцинации наблюдались проблемы с сердцем, в том числе, миокардит.